Znów jest głośno o dopingu. Zawodnik zawieszony na dwa lata!

12 lipca Nick Morris miał wziąć udział w meczu na torze w Birmingham. Miał, bo ostatecznie nie został do niego dopuszczony z powodu odmowy poddania się kontroli antydopingowej. Australijczyk poszedł jednak na współpracę z władzami ligi. Specjalny organ wziął pod uwagę postawę żużlowa i fakt przyznania się do winy. To poskutkowało nieco łagodniejszą karą.