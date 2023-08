Znów drżeli o jego zdrowie. Wysłał im ważną wiadomość

Luke Becker ma w sezonie 2023 niesamowitego pecha. Amerykanin od marca aż dwukrotnie musiał przymusowo odkładać motocykl na bok, ponieważ brał udział w groźnych upadkach, które kończyły się dla niego przykrymi kontuzjami. Skomplikowało to też sytuację Enea Falubazu. Zielonogórzanie pilnie musieli znaleźć zastępstwo i doszli do porozumienia z Wiktorem Trofimowem. Ukrainiec z polskim paszportem pojechał w kilkunastu biegach, ale nie zrobił piorunującego wrażenia i przy okazji w Rybniku sam doznał urazu wykluczającego go na parę tygodni z jazdy. Nic więc dziwnego, że fani tęsknili za Beckerem gwarantującym zdecydowanie lepszy poziom.