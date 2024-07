Znów dali się nabrać. Zgarnie wielką kasę za nazwisko

Żużel. KS Toruń Toruń dokonał wyboru, Wiktor Lampart ma zostać

Już rok temu rozważano wymianę Lamparta na innego zawodnika. Z powodu braku sensownych opcji (Włókniarz zaklepał Madsa Hansena, a do Jonasa Seiferta-Salka ostatecznie nikt się nie przekonał), wychowanek rzeszowskiej Stali pozostał w drużynie. Były brązowy medalista IMŚJ zamiast progresu zrobił jednak regres. 44. miejsce w klasyfikacji indywidualnej jest wielkim rozczarowaniem . Tylko Jakub Miśkowiak, Jan Kvech i Kacper Pludra, z regularnie startujących zawodników do lat 24, mają niższe średnie biegowe od Lamparta, którego średnia aktualnie wynosi 1,289 . Gdy jako 16-latek debiutował w lidze, to cały Rzeszów czekał na jego debiut. Mówiło się, że będzie czołowym żużlowcem na świecie. Coś w pewnym momencie poszło nie tak i zawodnik przestał się rozwijać . Wiara Apatora w Lamparta jest większa niż w innego zawodnika. Każdy możliwy transfer byłby przecież ryzykownym ruchem.

Wiktor Lampart zarabia wielkie pieniądze

Niektórzy sugerowali, że 23-latek mógłby nabrać pewności siebie w Metalkas 2. Ekstralidze. W tej chwili na to nie ma szans, ponieważ żaden klub nie jest w stanie rywalizować o niego z Apatorem. Nawet te najbogatsze i płacące najwięcej nie zbliżyliby się do takich stawek. Lampart rozbije bank. Pytanie, czy nie po raz ostatni.



W ostatnich tygodniach w Toruniu zastanawiali się nad Szwedem Philipem Hellstroemem-Baengsem, objawieniem niedawnego Speedway of Nations 2. Żużlowiec udał się jednak na wypożyczenie do Abramczyk Polonii Bydgoszcz, która po tym sezonie będzie miała vacat na pozycji U24. Być może ruch z wypożyczeniem Szweda ma związek także z następnym sezonem.