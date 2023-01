Znów dał do pieca. To był temat numer jeden

Jestem świeżo po kolejnym Balu Mistrzów Sportu. To już 88. edycja. Drugi taki najstarszy plebiscyt na świecie. Oczywiście funkcjonował on z przerwami ze względu na drugą wojnę światową czy pandemię. Co roku mamy w nim swoich faworytów i ulubieńców. Głosują kibice i nie zawsze odzwierciedla to zdobyte trofea. O to wiele pretensji miał właśnie Paweł Fajdek, który stwierdził, że czym więcej osiąga w sporcie, to znajduje się na coraz dalszym miejscu.