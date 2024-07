Znów będzie o nich głośno. Podbiorą gwiazdy największym rywalom?

Cellfast Wilki Krosno bardzo poważnie podchodzą do budowy drużyny na następny sezon. Działacze wybrali już koncepcję, w której brakuje miejsca dla ich gwiazdy Kennetha Bjerre. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do wielkich powrotów. Kibice byliby zachwyceni, gdyż w podobnym składzie krośnianie w 2022 roku awansowali do PGE Ekstraligi. Znów zbudują kadrę na walkę o najwyższe cele?