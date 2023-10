Znów będą walczyć o utrzymanie? Rywale postraszyli

Eksperci znów przewidują problemy GKM-u

Tyle tylko, że inne drużyny też wzmocniły się kadrowo. W środowisku panuje przekonanie, że na poziomie GKM-u będzie Fogo Unia Leszno. Mocniejszy niż przed rokiem powinien być też beniaminek ligi Enea Falubaz Zielona Góra. To wszystko sprawia, że walka o utrzymanie może być najciekawsza od lat. Te trzy drużyny - przynajmniej na papierze - będą więc typowane do miejsc 6-8.

- Czy mam obawy? One zawsze są - zapytaliśmy prezesa GKM-u Marcina Murawskiego. - Trzeba się spiąć, walczyć, dobrze przygotować do sezonu i udanie go rozpocząć. Nie chciałbym, abyśmy powtórzyli scenariusz z tego roku, kiedy początek rozgrywek był dla nas bardzo nerwowy. Liczę więc, że zawodnicy trafią z formą i będziemy zbierać punkty. W tym roku na przykład nikt nie stawiał na to, że Stal Gorzów będzie jak równy z równym walczyć z najlepszymi drużynami. Oni pokazali, że mając nieco słabszy personalnie skład da się to zrobić. My też chcemy być taką pozytywną niespodzianką - przekonuje nas działacz.