Zniszczyli busa i rzucali w niego butelkami. Stał się ofiarą hejtu, teraz przerywa milczenie

Zdewastowali mu busa, akt wandalizmu

Podczas rewanżowego spotkania w Zielonej Górze doszło do niecodziennych scen. Mecz był niezwykle wyrównany, a jego wynik mógł mieć kluczowe znaczenie dla Falubazu - porażka mogła oznaczać nawet ryzyko spadku. Patryk Dudek wygrał dla KS Apatora 14. bieg, a następnie wykonał rundę honorową, dziękując za wsparcie. To rozwścieczyło część kibiców Falubazu, z których niektórzy zaczęli rzucać butelkami. Kilka dni później jego bus został zdewastowany, pojawiły się na nim graffiti z obelżywymi napisami.



- Ktoś czekał, bo wymalował to cztery dni po meczu. Bus stał pod domem moich rodziców. Fajnie, że bus jest cały gorzej, gdyby... się spalił. Dużo się o tym mówi, możemy wałkować to cały czas, ale nie wiem, może to zależy od wychowania. Nie wiem, czemu się wyżywają. Podobnie w Internecie z hejtem, podziwiam osoby, które robią to z własnego nazwiska, a później podchodzą i Cię poklepują - mówi z ironią Patryk Dudek w podcaście "Jak na Torze" na kanale Speedway Ekstraligi.