Znikające zdjęcia i miliony złotych w tle. Żyją w strachu, gwiazdor nie podpisał umowy

Decyzja Jakuba Miśkowiaka zmieni układ sił w PGE Ekstralidze . Jest to o tyle dziwne, że mówimy o zawodniku, który ma za sobą bardzo słaby sezon. Na pozycji U24 (każdy klub musi mieć zgodnie z regulaminem żużlowca z tej kategorii wiekowej) stanowi jednak dobrą partię. Właśnie dlatego ebut.pl Stal Gorzów i Bayersystem GKM Grudziądz przerzucały się milionami, żeby go mieć.

Stal Gorzów chciała mu dać wszystko

W tej chwili cieszą się w Grudziądzu, bo choć wstępnie Miśkowiak przyjął ofertę z Gorzowa, to potem zmienił zdanie . I to pomimo tego, że Stal poza dużą kasą (blisko milion za podpis i 10 tysięcy za punkt) chciała mu dać gwarancję startów i dziką kartę na Grand Prix w Gorzowie 2025.

Miśkowiaka zabolało to, że Stal zwolniła trenera Stanisława Chomskiego, z którym on bardzo chciał współpracować. Nagle zawodnik zaczął unikać kontaktu z gorzowskimi działaczami. Nie podpisał też umowy, którą prezes Stali przyniósł na Galę PGE Ekstraligi.

Zdjęcie ze spaceru zrobiło furorę. Jeszcze większą znikający wpis Stali

A potem Miśkowiak wybrał się do Grudziądza. Ktoś nawet zrobił zdjęcie zawodnika spacerującego po mieście w towarzystwie prezesa GKM-u Marcina Murawskiego. Sęk w tym, że w GKM-ie nawet po tej wizycie nie mają pewności, że Miśkowiak do nich trafi. Nie ma żadnego papieru, a tylko ustna umowa, która niczego nie gwarantuje. Zwłaszcza że Stal najpierw pożegnała się z Miśkowiakem na Facebooku, a potem wpis zdjęła. Zresztą zawodnik też pokazał, że lubi zmieniać zdanie.

Skład GKM-u z Miśkowiakiem wyglądałby tak: GKM: Lidsey, Fricke, Jensen, Tarasienko, Miśkowiak, Małkiewicz, Łobodziński, Przanowski. To jest zdecydowanie zestaw zdolny do tego, by wywalczyć awans do play-off. Tylko Orlen Oil Motor Lublin, Betard Sparta Wrocław i Apator Toruń wyglądają lepiej na papierze. Jeśli jednak nie będzie Miśkowiaka i GKM zostanie z Kacprem Pludrą, to już nie będzie to samo.