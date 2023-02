O tym, że gwiazdy PGE Ekstraligi podpisywały w ostatnim oknie transferowym milionowe kontrakty, mówiło się już od jakiegoś czasu. Postanowiliśmy to sprawdzić.

PGE Ekstraliga. Stawki mocno poszły w górę

Dotąd było tak, że czołowy zawodnik Ekstraligi nie mógł zarobić więcej niż pół miliona za podpis i 5 tysięcy za punkt. Taka była górna granica limitu finansowego. Oczywiście żużlowiec mógł dostać dopłatę do kontaktu, zawierając dodatkową umowę sponsorską. W przestrzeni publicznej pojawiały się przecieki dotyczące tych porozumień, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, ile kasuje zawodnik. A on sam nie miał pewności, że te sponsorskie pieniądze dostanie, bo ich wypłata nie była gwarantowana procesem licencyjnym.

W ostatnim oknie transferowym wszystko się jednak zmieniło. Limity zniknęły, a w kontraktach pojawiły się kwoty, których dotąd nie było, bo też być ich nie mogło. Z racji tego co napisaliśmy wyżej, pozostawały one ukryte.

Nasze źródła w PZM donoszą nam, że kontrakty topowych zawodników opiewają na gigantyczne kwoty. Stawki za podpis dla najlepszych to przedział od 800 tysięcy do 1,2 miliona złotych. Za punkt największe gwiazdy skasują w tym roku od 6 do 10 tysięcy. Potwierdzają się zatem nasze wcześniejsze informacje, że w ostatnim oknie gwiazdy zaczynały rozmowy od stawek: milion za podpis, 10 tysięcy za punkt.