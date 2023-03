Znany z ciętego języka. Przechodzi na emeryturę

I właśnie to powoduje, że ma wielu przeciwników, wręcz wrogów. Potrafi ostro kogoś skrytykować, a niejednokrotnie także przewidzieć mało korzystny rezultat danego klubu lub zawodnika. - To chyba drażni ludzi najbardziej . Kiedy mówię, że coś będzie i ostatecznie tak właśnie jest. Przyjęcie tego już po fakcie jednak przychodzi wszystkim łatwiej. Najgorzej, gdy Krzystyniak coś przewiduje i to się potem sprawdza. A ludzie jeszcze się łudzą, dopóki to nie nastąpi - tłumaczy nam.

Świat się sprzedał. On się tym brzydzi

Jak się okazuje, to także ten trend wspomniany przez Krzystyniaka przyczynił się do jego nieodwołalnej decyzji o darowaniu sobie pracy w żużlu. Choć ma potężną wiedzę, jaką mógłby przekazać młodym zawodnikom, nikt już od niego jej nie usłyszy. - W 2010 roku po jednym z meczów powiedziałem, że kończę i zdania nie zmienię . Od tego czasu w tej dyscyplinie wszystko tylko się pogarsza. Stwierdziłem wtedy, że w parku maszyn moja noga już nie postanie. Oczywiście wciąż chodzę na mecze, ale wyłącznie jako kibic - kończy.

Dodajmy, że choć widoczna jest częsta krytyka Jana Krzystyniaka w mediach społecznościowych, regularnie spotyka się on z miłymi reakcjami kibiców w codziennym życiu. Fani rozpoznają go i mówią, że czasem jednak dobrze go posłuchać. Sam były żużlowiec to człowiek skory do rozmów i dyskusji o tym sporcie, a każdy fan doceni taką postawę.