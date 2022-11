Znany trener wróci do Polski? Już wszystko jasne

Kilka dni temu wyjaśniła się klubowa przyszłość Piotra Żyto. Jeden z najlepszych polskich trenerów wyjechał z Polski po zwolnieniu ze Stelmet Falubazu i pracował ze szwedzkimi młodzieżowcami. Tamtejsi działacze byli na tyle zadowoleni z postępów, że zaliczy on awans do seniorskiego zespołu i poprowadzi Vargarnę Norrkoeping. Na szybki powrót do ojczyzny się nie zanosi.