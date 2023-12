Znany trener wraca do pracy. To będzie hit

Bajerski w połowie czerwca został zwolniony z InvestHousePlus PSŻ-u Poznań. Po rozstaniu z klubem wrócił do pracy jako ekspert telewizyjny, a także był osobistym doradcą dwóch swoich byłych podopiecznych . Pojawiał się w parku maszyn w koszulce PSŻ-u i Polonii, gdzie doradzał w kwestii ustawień Jonasowi Seifertowi-Salkowi oraz Davidowi Bellego. Teraz spekuluje się, że w sezonie 2024 będzie jeszcze częstszym gościem na stadionie w Bydgoszczy .

Polonia szuka trenera. Bajerski jednym z kandydatów

Celująca w awans do PGE Ekstraligi Polonia najprawdopodobniej wzmocni sztab szkoleniowy. Jacek Woźniak ma zająć się tym, w czym jest jednym z najlepszych fachowców w kraju, czyli na pracy z juniorami. Prezes Jerzy Kanclerz nie tak dawno mówił nam o kolejce chętnych do poprowadzenia zespołu w Speedway 2. Ekstralidze i że decyzję podejmie po Nowym Roku.



Skontaktowaliśmy się z Bajerskim, który podał nam podobną datę wyboru nowego klubu. Chciałby zadecydować najpóźniej do połowy lutego. - Na razie nie mam pracy. Cały czas czekam na konkrety - tak odpowiedział na pytanie, czy jego przyszłość jest już znana.