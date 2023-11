Znany trener mógł trafić do lepszego klubu! "Żałuję tej decyzji"

Coraz głośniej o diamentach z Bydgoszczy. Najpierw Kacper Łobodziński i Krzysztof Lewandowski zdawali licencję w barwach innych klubów niż Abramczyk Polonia (ZOOLeszcz GKM i For Nature Solutions KS Apator), ale teraz w Bydgoszczy zaczynają spijać śmietankę. Przez trzy lata był rewelacyjny Wiktor Przyjemski, który jednak odszedł do Platinum Motoru, po tym jak Polonia znów nie awansowała do PGE Ekstraligi .

Woźniak kapitalnie szkoli, Frątczak bije się w pierś

Podpisali kontrakty z zawodnikami po przejściach. Co z ich zdrowiem?



- Był moment, kiedy Wiktor szukał swojej sylwetki na motocyklu. Z całą pewnością w Bydgoszczy poradzą sobie z Frankiem. Chcę zwrócić uwagę i muszę się do czegoś przyznać. Kiedyś może szerzej opowiem o tej historii, ale za pośrednictwem tej rozmowy chcę pogratulować Jackowi. Kilka lat temu rozmawialiśmy, ale nie powiem w jakim kontekście. Żałuję pewnej decyzji, bo udowodnił, że ma znakomitą rękę do juniorów i młodych zawodników w kontekście nauki jazdy zaczynając od mini żużla - powiedział nam Jacek Frątczak.



- Franek trafił w bardzo dobre ręce. Trzymam za Jacka kciuki, serdecznie go pozdrawiam i gratuluję za to, co udało mu się zbudować w obszarze Wiktora Przyjemskiego. Wiem też, że w kolejce są inni - dodał były menedżer, a obecnie ekspert, któremu chodziło o Emila Maroszka (16. urodziny będzie obchodził w listopadzie 2024 roku, a także wicemistrza świata SGP3 - Maksymiliana Pawełczaka. Mówi się, że są to kolejne "złote dzieci" prowadzone przez Woźniaka.