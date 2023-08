Znany trener ma nową robotę. To może być gorące krzesło

Adam Krużyński w wywiadzie dla Canal Plus dostał pytanie o angaż Piotra Barona na stanowiska menedżera drużyny. Odpowiedział "pomidor", co w zasadzie zamyka temat dyskusji na temat przyszłości wciąż aktualnego menedżera Fogo Unii Leszno. Ten przed paroma tygodniami zapowiedział odejście z klubu i zdania nie zmienił.

Baron musi rozwiązać długą listę problemów Apatora

W tej samej rozmowie Krużyński stwierdził, że klub potrzebuje kogoś doświadczonego. Kogoś, kto będzie w stanie pomóc w rozwoju juniorów, drużyny do lat 24 i wreszcie zdobyć z zespołem upragniony medal. To zresztą nie jedyne problemy, bo od kilku lat mówi się, że klimat toruński nie sprzyja zawodnikom. Przez drużynę przewinęło się sporo gwiazd, które albo obniżyły loty, albo zdecydowały się zmienić pracodawcę.

To wszystko sprawiło się, że w środowisko Apator ma dość specyficzną opinię. Nikt nie narzeka na finanse, bo te są uporządkowane, a klub regularnie płaci zawodnikom faktury. Niektórzy też twierdzą, że tor nie pomaga żużlowcom rozwinąć skrzydła, bo torunianie mają problem z wypracowaniem atutu własnego toru.

Baron będzie miał więc ręce pełne roboty w nowym miejscu. Wydaje się być jednak właściwą do tego osobą, która będzie mieć autorytet. To on w ostatnich latach zdobył z Fogo Unią Leszno worek medali. Uznawany jest zresztą za jednego z najlepszych trenerów.