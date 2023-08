Znany trener był na meczu w koszulce Polonii. Co to oznacza?

Widok Tomasza Bajerskiego w klubowej koszulce Abramczyk Polonii Bydgoszcz wywołał pewne zdziwienie . W końcu jeszcze nie tak dawno były żużlowiec był szkoleniowcem ligowego rywala, PSŻ-u Poznań. Od kilkunastu tygodni jednak już tam nie pracuje, ale jako że żużel to całe jego życie, nie potrafi bez niego funkcjonować. W sobotę nieoczekiwanie pojawił się na meczu w Bydgoszczy, ale nie na to absolutnie żadnego związku z jego ewentualną pracą dla Polonii.

Bajerski pomaga Davidowi Bellego, co zresztą kiedyś już robił. Panowie dobrze się znają, bo francuski zawodnik jeździł w Poznaniu, gdy Bajerski był trenerem. W tym roku Bellego przeżywa istną, sportową katastrofę. Miewa mecze, w których wygląda po prostu tragicznie. Nic dziwnego, że szuka pomocy i dlatego też ponownie współpracuje z Bajerskim . Na razie trudno ocenić, czy dzięki tej kooperacji w końcu coś drgnęło. Ale w meczu z Landshut Bellego przywiózł jakieś tam punkty.

Nadzieje szybko zgaszone. Mogą o nim zapomnieć

Część kibiców Polonii zastanawiała się, czy obecność Bajerskiego w klubowej koszulce nie może oznaczać przypadkiem jego pracy w klubie w przyszłym sezonie. Zespół Polonii od jakiegoś czasu prowadzi syn prezesa Kanclerza i wielokrotnie jest on przez fanów krytykowany. Zarzuca mu się brak doświadczenia i znajomości regulaminu oraz rzecz jasna zero zawodniczej praktyki. Bajerski to zupełnie inna półka, człowiek który zjadł na żużlu zęby, jeździł w GP. Ale jego w Polonii nie będzie.