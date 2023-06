Znany stadion wraca na mapę! Co za wieści od prezydenta

Ostatnie zmagania w Świętochłowicach odbyły się dobre kilka lat temu i to pomimo tego, że klub nie występował wówczas w rozgrywkach ligowych. Ośrodek ze Śląska bardzo często organizował te mniej prestiżowe zawody, przeznaczone głównie dla młodzieżowców. Nie zniechęcało to jednak kibiców do wybrania się na trybuny i podziwiania popisów zawodników ścigających się na motocyklach bez hamulców. W końcu jednak stadion trzeba było zmodernizować, ponieważ przypominał on obiekt z innej epoki i żużel przymusowo zniknął z miasta. Fani odebrali tę informację z wielką przykrością, gdyż to oznaczało dla nich dłuższe wycieczki.