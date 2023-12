Znany sportowiec zmienił barwy narodowe! Tego nikt się nie spodziewał

Lahti zmienia reprezentację w wieku 31 lat. Od początku swojej sportowej kariery jeździł dla Finlandii, teraz to się zmieni. Dla fińskiego żużla jest to ogromna strata, zwłaszcza że nie jest to najpopularniejsza dyscyplina w tym kraju. Na zmianę drużyny narodowej zdecydował się w końcu obecnie najlepszy fiński zawodnik - siedmiokrotny indywidualny mistrz Finlandii oraz pięciokrotny młodzieżowy indywidualny mistrz Finlandii. Następców za bardzo nie widać. Polscy kibice kojarzą przede wszystkim Timiego Salonena oraz Anttiego Vuolasa.