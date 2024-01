Znany sportowiec w tarapatach! Interesuje się nim policja. Odpowie za wybryki?

Wielu z nas łamie przepisy ruchu drogowego, ale nie w tak nieodpowiedzialny sposób, praktycznie nie trzymając rąk na kierownicy i uwieczniając to zdjęciem, które następnie wrzuca się na media społecznościowe. Gdyby nie to, wybryk Mateusza Bartkowiaka uszedłby mu na sucho.

Policja ustala miejsce złamania przepisów

Najważniejsze jest to, w którym miejscu doszło do złamania przepisów. Autostrada A2 przebiega nie tylko przez województwo lubuskie, zatem kluczem sprawy jest zlokalizowanie, gdzie ten pan wrzucił relację. Ustalamy to

Najważniejsze jest bezpieczeństwo na drogach

- Mamy policyjną kuchnię do ustalania takich faktów, której nie będziemy zdradzać. Ta praca jest skuteczna, bo nie wychodzi na światło dzienne. Najważniejsze jest to, by na drogach było bezpiecznie. Mamy w województwie lubuskim najmniej ofiar śmiertelnych na drogach i robimy wszystko, by takich sytuacji było jak najmniej. Budujmy wyobraźnię. Sportowcy wiedzą, że są określone miejsca, by wykazywać się swoją skutecznością - mówi Maludy.