Znany prezes odbił się od ściany. Zawodnik pokazał, co znaczy honor

Australijczyk awansował z Enea Falubazem do PGE Ekstraligi, ale musiał zmienić miejsce pracy. Siódmy zawodnik I ligi był na celowniku prawie wszystkich pierwszoligowych klubów, ale do końca w grze pozostały Cellfast Wilki Krosno oraz ROW Rybnik. Trafił do tego drugiego klubu, a wpływ na decyzję żużlowca miały sprawy rodzinne.



Dlatego Tungate trafił do ROW-u

Tungate jest w związku z Alicją Sękowską, znaną polską piosenkarką, prezenterką i dziennikarką. Pod koniec 2022 roku żużlowiec oświadczył się swojej wybrance w Australii. Za kilka tygodni na świat przyjdzie ich dziecko. Mieszkający w Opolu Tungate do Rybnika będzie miał bardzo blisko. To zaważyło o jego transferze do ROW-u.



Po drugie Australijczyk doszedł do porozumienia z prezesem Krzysztofem Mrozkiem na temat wszystkich warunków kontraktu. Dla niego słowo jest ważniejsze od pieniędzy. Mówiąc wprost - pokazał, że jest bardzo słownym i honorowym człowiekiem. Nie powtórzyła się więc historia sprzed roku, kiedy Kanclerz wyrwał Mrozkowi Lyagera.



Lyager siedzi jak na szpilkach. Co zrobi Polonia?

Ten sam Lyager mógł wylądować na lodzie. Gdyby Tungate był zainteresowany transferem do Bydgoszczy, to Duńczyk miałby problem ze znalezieniem klubu. Wszystkie karty w I lidze są rozdane, a w tej chwili trudno powiedzieć, czy powrót do Rybnika byłby możliwy. Prezes ROW-u rok temu był bardzo rozczarowany postawą Lyagera. Nikt nie wie, czy byłby skłonny podać rękę zawodnikowi.



Tak nawiasem mówiąc, jeśli do Lyagera dochodzą informacje o działaniach Kanclerza na rynku, to zawodnik musi obawiać się o swoją przyszłość. W ostatnich dniach w kontekście przenosin do Polonii wymieniano jeszcze Brady'ego Kurtza (również odmówił) czy Aleksandra Łoktajewa (zostaje w Poznaniu, gdzie jest gwiazdą i ulubieńcem publiczności). Kto wie, czy działacz za chwilę nie spróbuje namówić do transferu kolejnego zawodnika z bardziej stabilną formą? Być może ten zawodnik będzie niesłowny i usiądzie do stołu w celu ustalenia lepszego kontraktu? Wtedy Lyager wpadnie w tarapaty.

