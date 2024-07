Znany milioner tupnął nogą i powiedział "koniec!". To wielki szok, padły gorzkie słowa

Żużel. Witold Skrzydlewski wyjaśnia swoje odejście

Z biegiem czasu łodzianie awansowali z trzeciego poziomu rozgrywkowego na drugi, a później uzyskali prawo startów w żużlowej PGE Ekstralidze. Nie skorzystali. - Decyzje o oddaniu miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej były w pełni przemyślane. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ówczesny stadion w żadnym stopniu nie nadaje się do najlepszej żużlowej ligi na świecie, a jego przystosowanie do restrykcyjnych wymogów jest niemożliwe. Łódzkie środowisko żużlowe doskonale wiedziało, że dalszy rozwój klubu nie jest możliwy bez nowoczesnego stadionu. Dzięki naciskom wielu ludzi, władze miasta zdecydowały się na budowę nowego domu dla łódzkiego żużla. Domu, który - co trzeba podkreślić - powstawał w wielkich bólach - przekazał działacz.



Skrzydlewski dbał o swoje dobre nazwisko. Przepłacił to... wyrokiem sądu. - Kiedy wreszcie obiekt był gotowy na przyjęcie kibiców i rozegranie inauguracyjnych zawodów, miejscy urzędnicy, z dyrektorem Grzegorzem Kociołkiem na czele uznali, że pozwolenie na imprezę masową nie zostanie wydane, gdyż... dokumenty zostały za późno złożone. To był dla mnie dramatyczny czas - miałem do wyboru wpuścić na stadion kibiców, albo dokonać selekcji tego kto zasługuje na oglądanie zawodów. Wybrałem pierwsze rozwiązanie, a kilka dni po otwarciu obiektu do prokuratury wpłynęło zawiadomienie od miejskich urzędników... - przypomniał.