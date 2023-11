Znany mechanik w boksie polskiego zawodnika. To może być strzał w dziesiątkę

Jacek Filip w boksie Mateusza Dula. PSŻ Poznań się utrzyma?

Działacze PSŻ-u mocno wspierają Dula. Młody zawodnik szukał klubu, który na niego postawi i stworzy warunki do rozwoju. W Poznaniu zapewniają mu sprzęt, team i całą logistykę. - Bardzo ciężki jest rynek mechaników, a w szczególności tych dobrych. Szukałem człowieka, który dobrze czuje ten sport i pomoże mi w dobrej komunikacji z tunerem Ryszardem Kowalskim - tłumczy nam nowy żużlowiec PSŻ-u . - Przede wszystkim chodzi mi o przekazywanie wskazówek, tak aby silniki były jak najlepiej dopasowane do mnie. Pan Jacek pomoże mi również w trakcie spotkań wybrać silnik do konkretnego toru, a także najlepsze przełożenia. Jest tunerem od wielu lat. Chciałbym korzystać z jego wiedzy - dodaje.

On chce wrócić na szczyt. Ciekawe wspomnienie byłego prezesa



Dul nie ukrywa, że w ostatnich tygodniach intensywnie szukał mechanika. - Razem z Panem Arturem Banachem, wiceprezesem klubu i właścicielem firmy InvestHouse obdzwoniłem całą Polskę, aż w końcu wpadłem na pomysł, żeby zadzwonić do Pana Jacka i udało nam się porozumieć - podkreśla 21-latek.



Team Dula zostanie powiększony. Do tej pory miał do dyspozycji tylko jednego mechanika. Dochodzi Filip, a oprócz niego w boksie pojawi się jeszcze ktoś nowy. Poszukiwania trwają.