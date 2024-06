Znany klub zaoszczędził na tym transferze wielkie pieniądze. Były menedżer ma złą wiadomość

PGE Ekstraliga. Mads Hansen staje się objawieniem?

Hansen jest jednym z nielicznych pozytywów w zespole z Częstochowy, która od początku rozgrywek nie może się rozpędzić. Zawodzą wszyscy, z wyjątkiem bohatera tego artykułu oraz lidera Leona Madsena. - Jestem zaskoczony. Nie ukrywam, że byłem sceptyczny, jeśli chodzi o tego chłopaka, bo nie jestem fanem jego stylu jazdy - mówi o 24-letnim Hansenie Jacek Frątczak , były menedżer klubów z Zielonej Góry i Torunia. - Mads zaczął zaskakiwać w momencie, kiedy został wicemistrzem świata juniorów. Muszę być konsekwentny i muszę przyznać, że tutaj absolutnie się pomyliłem. To żadna ujma, ale uważałem, że oddanie Jakuba Miśkowiaka na rzecz Duńczyka było błędem i przedwczesną decyzją . Dużo się mówiło, że trzech Duńczyków stworzy konflikty. Hansen jednak zaskakuje in plus. Jest wartością dodaną we Włókniarzu - dodaje.

NovyHotel Falubaz Zielona Góra - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Czy Mads Hansen sobie poradzi?

W czwartek Hansen przyjedzie z Włókniarzem do Zielonej Góry na mecz z NovyHotel Falubazem. - Pamiętam, że w ubiegłym roku, jak Mads jeździł jeszcze w I lidze, to na torze w Zielonej Górze bardzo dobrze się zaprezentował. Był szybki, w związku z tym tor nie będzie dla niego zaskoczeniem. To zawodnik, który ma problem w pierwszym wyścigu, ale - co najważniejsze - idzie szybka korekta i w kolejnych jest wyraźnie szybszy. Czuje sprzęt, jest w formie, wyciąga wnioski, jest ambitny. To bardzo pozytywne zaskoczenie i dobry ruch prezesa Michała Świącika - mówi zaznacza Frątczak.



Ekspert przewiduje jednak, że w następnym sezonie żużlowca z Danii zabraknie na torach PGE Ekstraligi. - Parapety w drużynach są określone. Wiadomo, jak to wygląda. Mamy jednak przykłady zawodników, którzy zeszli piętro niżej i stali się czołowymi zawodnikami w Metalkas 2. Ekstralidze. Nie ma co się czarować, ciężko będzie Hansenowi pozostać w najwyższej klasie rozgrywkowej na kolejny rok - przyznaje nasz rozmówca.



- W tej chwili trudno jest mi wyobrazić sobie, że Hansen podpisuje kontrakt w klubie z PGE Ekstraligi kosztem zawodnika startującego w niej od co najmniej kilku lat. Zebrane doświadczenie pozwoli mu jednak znaleźć dobry klub i jestem przekonany, że będzie jedną z wyróżniających się postaci na zapleczu - podsumowuje Frątczak.



Mecz w Zielonej Górze zaplanowanie na czwartek, 13 czerwca. Początek o godzinie 20:00.