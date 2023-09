Znany klub wycofuje się z ligi. Nim warto się zainteresować

Trudno spodziewać się, by wzmocnieniem dla kogokolwiek mógł być Marcin Nowaczyk, który wrócił do żużla po bardzo długim czasie. Kiepsko wygląda też Nikodem Bartoch, słabo jadą młodzieżowcy, poza Majewskim oczywiście. Cichym bohaterem końcówki sezonu był jednak Tomasz Orwat, który zdobywał naprawdę pokaźne ilości punktów. Ktoś powie, że sporo nabił sobie na fatalnych kolegach. Nie jest to jednak prawdą, bo jeśli spojrzymy na pokonane przez niego nazwiska, dojdziemy do wniosku że tu naprawdę mamy do czynienia ze sporym progresem.