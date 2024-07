Znany klub walczy o przetrwanie. To będą kluczowe tygodnie

Unia Tarnów coraz lepiej radzi sobie w Krajowej Lidze Żużlowej. Zespół Stanisława Burzy z 13 punktami na koncie zajmuje drugie miejsce. Lepszy jest tylko Start Gniezno. Do rewanżowego starcia obu ekip dojdzie jeszcze w Tarnowie na koniec rundy zasadniczej. To może być przetarcie przed wielkim finałem, bo zdaniem ekspertów te dwa zespoły mają największe szanse, aby między sobą rozstrzygnąć kwestię awansu do 2. Metalkas Ekstraligi.

