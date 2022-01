Jakub Zborowski znany jest szerszej publiczności za sprawą pracy w nSport + i Canal +. Do jego głównych obowiązków należało przeprowadzanie wywiadów z zawodnikami. Reporter umilał telewidzom przerwę na równanie toru zarówno w PGE Ekstralidze jak i w innych imprezach międzynarodowych od ponad 14 lat, aż do sezonu 2020 przed którym ogłoszono zaskakujący koniec współpracy.

To on stworzył Wilki Krosno

Poza umiejętnościami dziennikarskimi, krośnianin w środowisku zasłynął także z działań na rzecz rozwoju żużla w rodzinnym mieście. Jednym z jego "dzieci" są chociażby coraz śmielej pukające do PGE Ekstraligi Cellfast Wilki. - Pierwsze spotkania z prezydentem, starym zarządem, stworzenie całego projektu nowego podmiotu był moją autorską propozycją. Namówienie działaczy KSM-u do rezygnacji, pielgrzymki do Ratusza, telefony do pierwszych sponsorów n.in. Marty Półtorak, w tym głównego partnera - firmy Cellfast wykonaliśmy wspólnie z Gabrysiem Waliszko, jeszcze zanim powstały struktury klubu - mówił nie tak dawno w rozmowie z Interią.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Fajdek ma szczęście, że nie było Motoru. WIDEO INTERIA.TV

Niestety pomimo tworzenia projektu od postaw, dziś na próżno szukać go wśród pracowników klubowych. - W momencie, kiedy nasza stacja dowiedziała się o projekcie, trzeba było się ujawnić. Jedna osoba wyraźnie oszalała. Postanowiła, że będzie robić to w pojedynkę. Gabryś, aktualny prezes Grzegorz Leśniak oraz były sternik klubu pan Dobosz uznali, że jestem im już niepotrzebny. Wystąpiły mocne rozbieżności i musiałem się wycofać, choć tego nie zakładałem - wspominał w dalszej części rozmowy.

Jakub Zborowski wraca podwójnie zmotywowany

Po rozczarowującej i przykrej dla niego chwili, Jakub Zborowski na całe szczęście nie obraził się na żużel. Nie minęło kilkanaście miesięcy, a zainteresowanie jego osobą wykazała Arged Malesa Ostrów. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy zajmujących się czarnym sportem w beniaminku PGE Ekstraligi otrzymał posadę dyrektora zarządzającego i w ramach swojej nowej funkcji będzie zajmował się marketingiem oraz PR-em.

Nie ulega wątpliwości, iż przed ex-reporterem Canal+ jedno z największych życiowych wyzwań. Dla klubu z województwa wielkopolskiego rywalizacja z najlepszymi zespołami w kraju to zupełnie coś nowego. Zarząd najwyraźniej zdał sobie z tego sprawę i poza zbudowaniem solidnego składu postanowił pozyskać nowych pracowników, którzy zajmą się całą otoczką organizacyjną ambitnego projektu.