Znany działacz wraca do sportu. Zajmie się nietypową dyscypliną

Żadnemu gnieźnianinowi nie trzeba przedstawiać sylwetki Rafaela Wojciechowskiego. Jego postać od lat była kojarzona ze Startem Gniezno, w którym przeżywał zarówno wzloty jak i upadki. Przygodę z czarnym sportem działacz zakończył w przejmujący sposób. Przyczyniła się do tego rodzinna tragedia, śmiertelny wypadek syna. - Gdybym nie był tak pochłonięty klubem sportowym w ostatnich miesiącach 2020 roku, to pewnie miałbym czas zawieźć syna z jego dziewczyną na pociąg z Wrześni do Warszawy lub chociaż uprzedzić o utrudnieniach drogowych w trasie, na której miał miejsce wypadek. Być może wtedy nie doszłoby do tego zdarzenia. Każdy rodzic po śmierci dziecka rozważa, co mógłby zrobić, aby do tego nie doszło, ja także o tym często myślałem - powiedział we wzruszającym wywiadzie z WP SportoweFakty w lutym 2024 roku.

