Pochwalił klub za współpracę ze zdrajcą

Zacznijmy od hitów. Złoto DMP Motoru Lublin, piorunująca końcówka sezonu, okraszona srebrem najbliższej sercu gorzowskiego działacza Stali, do tego historyczny awans do PGE Ekstraligi Cellfast Wilków i pochwała za zakopanie topora wojennego z kibicami Stilonu przez panującego szefa żużlowców - Waldemara Sadowskiego, to pierwsze z brzegu. Ktoś zapyta i gdzie te kontrowersje? One zaczynają się później, bo im dalej w głąb listy Synowca tym robi się ciekawiej.