Znane kluby zamienią się miejscami? "Po prostu życie i sport" [FELIETON]

Enea Falubaz wygrał wysoko i bezdyskusyjnie w Rybniku. "Rekiny" wzmocniły się Matejem Zagarem, który miał prowadzić drużynę do fazy play-off. Niektórzy po tym transferze widzieli już nawet ROW w finale pierwszej ligi. Niestety, kiedy przegrywa się u siebie i to wysoko, to raczej są marne szanse na dobry końcowy wynik. Ta drużyna ma co prawda jeszcze czas, ale wygrywać trzeba od początku. Matej co prawda w Bydgoszczy spisał się diametralnie inaczej, jednak poza nim musi jechać cały zespół.

Mnie osobiście zmartwiła szalona czwartkowa akcja Wiktora Trofimowa. Wyglądało to naprawdę groźnie. Ten młody zawodnik nieprzemyślaną brawurą mógł wykluczyć kolegę z ekipy na długi okres. Nawet nie chcę myśleć o tym, co oznaczałby brak jednego z liderów w Zielonej Górze. Trofimow dostał ostatecznie żółtą kartkę. Można śmiało powiedzieć, że tylko żółtą kartkę. Takie zachowania i jazdę bez głowy trzeba piętnować, a taka "kara" chyba nikogo nie nauczy. Winny ewentualnego wykluczenia innego zawodnika jedzie przecież normalnie w następnych zawodach, a poszkodowany kończy w szpitalu lub gipsie po uszy...

GKM ma się czego obawiać

ZOOLeszcz GKM Grudziądz funduje z kolei swoim kibicom kolejny sezon walki o utrzymanie. Zmagania co prawda dopiero się rozpoczęły, ale już w zasadzie wiadomo, że tak będzie. Brak wygranej na własnym torze jest stratą nie do odrobienia. Musiałby zdarzyć się cud, żeby triumfować w Krośnie albo w Lesznie. Jeżeli on nie nastąpi, to GKM będzie musiał pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową. Rok temu się obronili, ale w tym sezonie widać, że czeka ich ciężka przeprawa.

Oczywiście to tylko sport i mamy jeszcze początek sezonu, jednak już widać, co się dzieje w lidze. Nie chcę być złym prorokiem, ale może być tak, że o ile w 2021 wygrali batalię o utrzymanie z Falubazem, o tyle w 2023 nastąpi zamiana miejsc. Zielonogórzanie dobrze weszli w sezon i są liderami na zapleczu PGE Ekstraligi. W GKM-ie jest odwrotnie. Po prostu życie i sport. Nie wiemy co przyniesie przyszłość, ale fakty i liczby są niepodważalne.

Robert Dowhan

