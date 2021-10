W najbliższy weekend na torze w Manchesterze oficjalnie zakończymy sezon 2021. Domowy obiekt Belle Vue Aces będzie areną zmagań dwudniowego finału Speedway of Nations, czyli drużynowych mistrzostw świata. Organizatorzy nie śpieszyli się z podaniem składów wszystkich uczestników walki o złoto. Oficjalna lista żużlowców biorących udział w zawodach pojawiła się dopiero w poniedziałkowy wieczór.

Rafał Dobrucki zaufał doświadczeniu. Maciej Janowski jedzie do Manchesteru

Jak to w żużlu bywa, nie obyło się bez niespodzianek. Dość zaskakującą decyzję podjął między innymi selekcjoner polskiej reprezentacji. W miejsce Dominika Kubery, który całkiem niedawno walnie przyczynił się do awansu, Rafał Dobrucki powołał Macieja Janowskiego. Co ciekawe, jeszcze kilka dni temu kapitan Betard Sparty z obojętnością wypowiadał się na temat startu w Wielkiej Brytanii.

- Moim zdaniem nie należy zmieniać zwycięskiej drużyny i powinien wystąpić w finale. Nie chciałbym znaleźć się w roli zawodnika, który ma go teraz zastępować. Ja już naprawdę zdobyłem trochę medali z reprezentacją, mam parę fajnych wspomnień i chciałbym, żeby inni mieli też taką możliwość. Dominik powinien dostać szansę by się wykazać - oznajmił 30-latek na łamach Interii.

Szwedzi bez największej gwiazdy. Fredrik Lindgren zakończył sezon

W innych ekipach także doszło do mniejszych lub większych roszad. Osłabiona na Wyspy wybierze się między innymi Szwecja, w szeregach której zabraknie największej gwiazdy ostatnich lat - Fredrika Lindgrena. Żużlowca Eltrox Włókniarza zastąpi Jacob Thorssell. Miejscowi kibice od kilku tygodni pasjonowali się ponadto wewnętrzną rywalizacją Roberta Lamberta i Daniela Bewleya o miejsce u boku Taia Woffindena. Summa summarum o złoty medal powalczy pierwszy z nich.

Polaków w Manchesterze czeka naprawdę trudna przeprawa. Poza gospodarzami, silną kadrą dysponują Australijczycy (Doyle, Fricke, Rew) oraz Duńczycy (Madsen, Michelsen, M. Hansen). Początek dwudniowych zmagań już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00.

Składy na finały Speedway of Nations 2021:

Wielka Brytania: 1. Tai Woffinden 2. Robert Lambert 3. Tom Brennan (U21)

Polska: 1. Bartosz Zmarzlik 2. Maciej Janowski 3. Jakub Miśkowiak (U21)

Szwecja: 1. Pontus Aspgren 2. Jacob Thorssell 3. Philip Hellstroem-Baengs (U21)

Dania: 1. Leon Madsen 2. Mikkel Michelsen 3. Mads Hansen (U21)

Australia: 1. Jason Doyle 2. Max Fricke 3. Keynan Rew (U21)

Łotwa: 1. Andrzej Lebiediew 2. Oleg Michaiłow 3. Francis Gusts (U21)

Francja: 1. David Bellego 2. Dimitri Berge 3. Steven Goret (U21)