Znamy skład finału mistrzostw świata! Polacy dadzą radę?

Brak widowiskowych biegów dotyczył przede wszystkim pierwszej części zawodów. Praktycznie ten, kto wygrał start i pierwszy dojechał do kredy, temu można było zapisywać w programie trzy punkty.

Mijanki mieliśmy w zasadzie tylko wtedy, kiedy Australijczycy przegrali wyjście spod taśmy. Świetnie na dystansie w piętnastym wyścigu pojechał Chris Holder, który z trzeciej pozycji przedarł się na prowadzenie. Wyścig później kapitalną walkę z Vaclavem Milikiem stoczył młodszy brat Chrisa, Jack Holder. I tak naprawdę to by było na tyle.

Zdominowali zawody

Nie dość, że turniej pozbawiony był emocji na torze, to jeszcze Australijczycy zapewnili sobie awans do sobotniego finału już po szesnastym wyścigu. Szkoda było zachodu, by w ogóle rozgrywać wyścigu nominowane.