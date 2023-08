Znamy półfinałowe pary 2. Ligi. Oni mogą tylko usiąść i zapłakać

Lokomotiv już nie ma żadnych szans

Unia czeka jednak na wiadomości z Łotwy z dużym spokojem. Bo jeśli nawet Lokomotiv zrówna się z Unią w liczbie dużych punktów, to nic nie znaczy. W takiej sytuacji decyduje bilans bezpośrednich spotkań, a jeśli i tu jest równość, to wtedy o wyższym miejscu decyduje liczba małych punktów.

Z bezpośrednimi meczami Unii i Lokomotivu jest tak, że tu mamy remis (41:37 dla Unii w jednym i 47:43 dla Lokomotivu w drugim meczu). A jeśli chodzi o małe punkty, to Unia ma plus 43, a Lokomotiv minus 48. I nawet jeśli Łotysze wygrają z Metalicą Recycling Kolejarzem Rawicz 75:15 (najwyższy możliwy wynik w żużlu), to nie wyprzedzą Unii. W najlepszym razie będą bowiem mieli 12 małych punktów na plusie. Do 43 Unii sporo im brakuje. Inna sprawa, że Lokomotiv, żeby zrównać się dużymi punktami z Unią, musi wygrać z Kolejarzem minimum 57:33 (w Rawiczu Łotysze przegrali 33:56).