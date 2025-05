Znamy plany legendarnego klubu. Tak chcą wygrać ligę

Fogo Unia Leszno ma jeden cel na bieżący sezon – jak najszybszy powrót do PGE Ekstraligi. Na ten moment leszczynianie są na najlepszej drodze do realizacji celu. Sztab szkoleniowy ciągle pozostaje czujny. W klubie nie chcą, by rywale ich przejrzeli. – Wciąż eksperymentujemy z torem, by zaskoczyć rywali. On nie może być czytelny – mówi gwiazda leszczyńskiego zespołu, Grzegorz Zengota.