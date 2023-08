Bez względu na to, jakimi wynikami zakończą się środowe zaległe mecze PGE Ekstraligi, znamy pary ćwierćfinałów play-off. Wyglądają one tak:

Szczegóły poznamy w komunikacie PGE Ekstraligi

Jeśli chodzi o stronę sportową, to w meczach Unia - Sparta, Apator - Motor każde inne rozwiązanie, jak wygranie dwumeczu przez Spartę i Motor będzie olbrzymią niespodzianką. To dwa najlepsze i najbogatsze kluby, które na długo przed startem ligi ogłosiły, że interesuje ich jedno: finał.

Apator i Unia liczą na rolę lucky losera

Dlatego Apator i Unia poszukają swojej szansy w osiągnięciu możliwie najlepszego rezultatu, by wejść do półfinału play-off w roli "lucky losera". Sparta w ćwierćfinale pojedzie najpewniej bez rehabilitującego się Piotra Pawlickiego. Motor z kolei nie ma chwilowo Jacka Holdera, bo doznał on kontuzji w finale Drużynowego Pucharu Świata we Wrocławiu. Zatem Unia z Apatorem liczą, że wygrają u siebie, a na wyjeździe zrobią co w ich mocy, by nie doznać klęski.