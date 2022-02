Znamy nazwisko następcy obecnego trenera reprezentacji

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to Piotr Protasiewcz za rok o tej porze będzie trenerem kadry juniorów. Potem również seniorów. Tu jednak trudno o konkretną datę. Protasiewicz przejmie reprezentację, gdy na odejście zdecyduje się Rafał Dobrucki. Oczywiście do zamiany może też dojść wtedy, gdy wyniki nie będą satysfakcjonujące.

Stelmet Falubaz już wie o ofercie dla Protasiewicza

W Stelmet Falubazie Zielona Góra, gdzie jeździ Protasiewicz, już wiedzą, że dostał on propozycję ze związku. 47-latek miał jednak zaznaczyć w PZM, że do wzięcia będzie dopiero po sezonie. Najpierw chce pomóc Falubazowi w powrocie do PGE Ekstraligi.

Reklama

W tej chwili trenerem kadry jest Dobrucki, który zaczynał jako opiekun juniorów i czekał, aż Marek Cieślak zdecyduje się przejść na emeryturę. To nastąpiło po sezonie 2020. W 2021 roku Dobrucki prowadził seniorską reprezentację w finale Speedway of Nations, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra: Apator ma niewiele czasu, jak PZPN. Wybierze swojego Michniewicza? WIDEO INTERIA.TV

Wynik przeszedł bez echa. Może, dlatego że SoN nie cieszy się popularnością. Poza tym o naszej porażce zdecydował jeden bieg, ten finałowy. Przez dwa dni rozgrywania turnieju byliśmy najlepsi, ale w tym najważniejszym wyścigu nasi zawodnicy nie dogadali się na torze i złoto zgarnęli Anglicy.

Protasiewicz to pomysł byłego prezesa PZM

Kuszenie Protasiewicza to realizacja starego pomysłu byłego już prezesa PZM Andrzeja Witkowskiego. To on kilka lat temu rzucił pomysł, żeby w żużlowej kadrze wprowadzić wariant niemiecki, czyli dołożyć trenerowi asystenta, który będzie szykowany na jego miejsce. Wtedy też padły dwa nazwiska: Dobrucki i Protasiewicz.

Swoją drogą, to koncepcja z Protasiewiczem jest znakomita. Może nie osiągnął on wielkich indywidualnych sukcesów na arenie międzynarodowej (chodzi o wiek seniorski), ale można go stawiać za wzór profesjonalizmu. Jest też jednym z najlepszych polskich zawodników PGE Ekstraligi od prawie trzech dekad.