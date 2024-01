Znamy nazwiska następców Zmarzlika. Ekspert nie ma wątpliwości

Cierniak, Kowalski i Pludra, czyli juniorzy stanowiący zagrożenie dla starszych zawodników, są już seniorami. Czy teraz młodzieżowcy będą zdobywać punkty tylko między sobą? - Nie powiem, że poziom juniorów z roku na rok drastycznie spada. Proszę zwrócić uwagę na to, że od iluś lat w dyskusji publicznej przewija się taka formuła, że żużel powoli się kończy, że tego zaraz nie będzie, że niektórzy przestali się w to angażować, a za każdym razem mamy pięcioletnią perspektywę - stwierdza były menedżer klubów z Zielonej Góry i Torunia.

Zmarzlik i Janowski mają już następców?

Nasz rozmówca jest zdania, że obecni zawodnicy w wieku 18-22 lat w ciągu najbliższych 10-15 lat będą w stanie zastąpić najlepszych krajowych żużlowców. - Mamy coraz większe zainteresowanie ze strony mediów i kibiców, coraz większe budżety i to się wszystko kręci. Tak samo wieszczyliśmy katastrofę w momencie, kiedy mieliśmy ławę świetnych juniorów, mistrzów świata - Macieja Janowskiego, Bartka Zmarzlika czy Piotra Pawlickiego. To była plejada juniorów. Wydawało się, że teraz będzie koniec. Później pojawili się następni, teraz są kolejni - podkreśla ekspert.



- To normalna wymiana pokoleń. Uważam, że szczególnie teraz będzie dobrze, kiedy ci chłopcy mają absolutnie nieograniczony dostęp, jeżeli chodzi nie tylko o kwestie sprzętowe, ale również chodzi mi o kwestię przygotowań. Mają świadomość, że w sztabach pojawiają się ludzie, którzy rozwijają postępy mentalne i motoryczne. Ci chłopcy muszą dostać swoją szansę i myślę, że ją wykorzystają - dodaje.