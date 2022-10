Znamy cenę za wielki talent. Ktoś tu spadnie z krzesła

Trześniewski za darmo z ROW-u Rybnik nie odejdzie

Z naszych informacji wynika, że nie ma żadnych szans na to, by Trześniewski został puszczony za darmo. Po pierwsze, dlatego że prezes ROW-u Krzysztof Mrozek musiałby być głupi, żeby się na to zgodzić mając z Trześniewskim ważny kontrakt do końca wieku juniora. Gdyby to zrobił, byłoby to działanie na szkodę klubu.