Znaleźli winnego głośnej afery. Chcą zwolnienia selekcjonera

Od piątku całe żużlowe środowisko żyje aferą na linii Maciej Janowski - reprezentacja Polski. Przypomnijmy, że kadra pod okiem trenera Rafała Dobruckiego przebywała na Malcie do niedzieli. Zawodnik w piątek samowolnie opuścił zgrupowanie tłumacząc to m.in. weselem sponsora. Zaraz po jego wyjeździe pojawił się komunikat uderzający w żużlowca i sugerujący możliwe kary. Janowski będąc już w Polsce szybko zawrócił i ponownie zjawił się na Malcie. W niedzielę zaś poinformowano o wykluczeniu go z reprezentacji Polski na sezon 2025.

Kibice chcą głowy trenera Rafała Dobruckiego

Środowisko podzieliło się w ocenie całej sytuacji, jednak kibice stanęli w obronie zawodnika. Wielu nie podoba się to, że trener w rozmowie z Janowskim zasugerował mu, że lepiej byłoby, aby skłamał i podał inne powody, które zmuszają go do opuszczenia zgrupowania. W tej sytuacji nie brakuje głosów, że czas Rafała Dobruckiego w kadrze dobiegł końca. Tym bardziej, że zarzuca mu się brak sukcesów z drużyną w rozgrywkach Speedway of Nations.

Drakońska kara dla Janowskiego

- Maciej popełnił błąd, że opuścił zgrupowanie. Jeśli to prawda, że dzwonił tydzień wcześniej do trenera mówiąc o swoich planach, to jest to dla mnie nie fair. Zgrupowanie kadry przygotowuje się dużo wcześniej, więc w odpowiednim czasie powinien poinformować o swoich zamiarach. Tydzień w przypadku takiego przedsięwzięcia to za mało. Tutaj nie ma się co szczypać, bo wystarczy spojrzeć na inne dyscypliny, gdzie za podobne występki zawodnicy są karane. Mam natomiast wątpliwość, czy wymiar kary jest adekwatny do popełnionego czynu. Wydaje mi się, że Janowski ochłonął, wrócił na zgrupowanie i zrozumiał, że zrobił źle. Szybko się cofnął, więc ja bym tak srogiej kary mimo wszystko nie dawał. Potraktowałbym go łagodniej - kończy nasz rozmówca.