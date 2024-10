Znaleźli sponsora i spłacają długi. Cud w polskim klubie

Prezes Unii Tarnów walczy o przetrwanie klubu

- Prezes Góral odbudowuje relacje z miastem, prezydent obiecał inwestycje, remont, wszystko, co zostało wypunktowane przez Ekstraligę, aby uzyskać licencję ma zostać spełnione. Prezes naprawił dawne relacje, wrócili partnerzy, którzy byli po obrażani na zabój, pojednał środowisko, wreszcie pojawiło się światełko w tunelu. Nie ma firmy, nie ma mysiej dziury w Tarnowie i okolicy, do której by nie zajrzał za to należy mu się szacunek - mówi nam Hynek.

Unia wstaje z kolan, a oni mogą się smucić

Pozytywne informacje z Tarnowa wcale nie oznaczają dobrych humorów w Gnieźnie czy Gdańsku, gdzie po cichu liczono, że to te kluby mogą zająć miejsce Unii na zapleczu PGE Ekstraligi. - Słyszałem, że Gniezno dostało zielone światło na rozmowy z zawodnikami pod kątem Metlkas 2. Ekstraligi zaraz po finale, a z dobrych źródeł wiem, że działacze Startu od kilku tygodni wydzwaniają po kandydatach do zespołu i chwalą się, że na 90 proc. to oni zajmą miejsce Tarnowa - przekonuje Hynek.

- Gdyby mierzyć miarą zaległości to musielibyśmy zamknąć kilka ośrodków. Przecież to nie jest tajemna wiedza, że tak ochoczo zapraszany Gdańsk od lat nabija w butelkę zawodników i to jest ten wiarygodny ośrodek? Jakub Jamróg idzie do trybunału, wynajmuje prawnika i w ten sposób walczy o zaległe pieniądze. Gniezno w tym roku też ma problemy finansowe, ale ich debet na koncie jest lepszy niż Unii. To wygląda jakby byli równi i równiejsi.



Wiele wskazuje więc na to, że za chwilę los Unii Tarnów będzie w rękach Speedway Ekstraligi. Jeśli faktycznie klub zrobi to, co deklaruje (wyczyszczenie długów i zajęcie się infrastrukturą stadionu), to w gruncie rzeczy wypełni wszystkie wymogi związane z jazdą w 2. Metalkas Ekstralidze.