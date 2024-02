Znalazł szczęście u boku pięknej kobiety. Spodziewają się narodzin pierwszego dziecka

Australijski żużlowiec Jack Holder ma wszystko, co człowiek w życiu potrzebuje do szczęścia. Jest zdrowy, ma u boku piękną kobietę, coraz większe sukcesy, sławę i pieniądze. To nie koniec tej wyliczanki. Jego wieloletnia partnerka Jessica Leigh spodziewa się dziecka. Niedługo rodzina Holderów się powiększy.