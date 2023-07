Znalazł sposób, by znaleźć się w kadrze. Żonglerka się opłaci?

Dudek żongluje silnikami

Chodzi o to, że zaczął żonglować silnikami. Na te bardziej prestiżowe zawody oszczędza stare jednostki napędowe od Ryszarda Kowalskiego, które ostatnio dobrze się spisują . W środowisku już na początku sezonu mówiło się, że jak tylko będzie cieplej, to silniki od tunera z podtoruńskich Cierpic, będą szybkie. I takie są. Dudek na silnikach RK Racing wystartował podczas Grand Prix w szwedzkiej Malilli, które zakończył na trzecim stopniu podium, a także w niedawnym meczu ligowym we Wrocławiu . Apator zebrał lanie (33:57), ale akurat Dudek był jedynym mocnym ogniwem zespołu. W sześciu wyścigach zdobył 14 punktów, czyli aż 42 proc. dorobku całej drużyny z Torunia.

Dudek w reprezentacji na DPŚ?

Ostatnie wyniki poprawiły notowania Dudka w oczach selekcjonera reprezentacji Polski Rafała Dobruckiego, który w piątek ogłosi kadrę na zbliżający się Drużynowy Puchar Świata we Wrocławiu. W ten sam dzień Apator pojedzie na Motoarenie z Cellfast Wilkami. Od powołań może zależeć wybór silników na to spotkanie.



W finale IMP w Pile żużlowiec skorzystał z silników Michała Marmuszewskiego (MMX). One poprowadziły go do trzeciego miejsca. Nowych jednostek od Kowalskiego Dudek - przynajmniej na razie - nie zamawia. Jeśli wyniki wciąż będą dobre, to nie będzie miał powodów do zmiany podejścia. Skoro żonglerka się opłaca, więc po co to zmieniać?