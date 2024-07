Znaki zapytania w polskim klubie. Głośne odejścia

Żużel. Energa Wybrzeże Gdańsk informuje o odejściu udziałowców

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Energa Wybrzeże Gdańsk. Wygrał deszcz

W tej chwili nie jest jeszcze przesadzone, w której lidze wystąpi zespół z Gdańska w sezonie 2025. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Krajowa Liga Żużlowa , bo sytuacja ekipy dowodzonej przez menedżera Eryka Jóźwiaka jest naprawdę trudna. Margines błędu został już dawno wyczerpany. Porażka w Łodzi definitywnie przekreśliłaby szanse na uratowanie ligowego bytu . Wybrzeże jest największym kandydatem do spadku po fatalnej pierwszej części sezonu . Ratunkiem miał być teoretycznie łatwiejszy terminarz w rundzie rewanżowej (m.in. mecz u siebie z #OrzechowaOsada PSŻ-em Poznań, Texom Stalą Rzeszów czy wyjazd do Łodzi, gdzie gdańszczanie w trzech ostatnich latach dwukrotnie zwyciężali).

INNPRO ROW Rybnik - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 41:48

W Łodzi zawody się nie odbyły, ale odbyły się za to w Rybniku i był to hit Metalkas 2. Ekstraligi. INNPRO ROW w meczu na szczycie uległ na własnym torze Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Starcia tak wyrównanych drużyn zawsze są ciekawe, jednak tym razem zdecydowanie lepiej w delegacji zaprezentowali się podopieczni trenera Tomasza Bajerskiego. Bydgoszczanie w tym sezonie doznali już kilka wyjazdowych porażek, natomiast mecz w Rybniku pokazuje, że dochodzą do swojej najlepszej formy. To znakomita wiadomość dla prezesa Jerzego Kanclerza oraz kibiców. Faza play-off za pasem, a Polonia w końcu chce awansować do elity.



Punktacja: