Zmienili prezesa, kibice w szoku. Co działo się za zamkniętymi drzwiami?

Texom Stal Rzeszów zbudowała skład, który w cuglach powinien wygrać rozgrywki drugiej ligi. Kiedy wszyscy kibice zdążyli pomyśleć, że lepiej być nie może, to klub dość nieoczekiwanie odwołał we wtorkowy wieczór prezesa Łukasza Rojka. Fani boją się, że to początek jakiejś wojny na górze lub co najmniej zwiastun tego, że zaczyna dziać się coś złego.