Zmienił zdanie i oczekuje powrotu KSM. "To wariactwo"

Taki Sówka na żużlu nie ściga się już od kilku dobrych lat. Karierę zakończył też Greg Hancock. Niektórzy zawodnicy z tej listy najlepsze czasy mają już dawno za sobą, ale dekadę temu byli mocnymi punktami ekstraligowych drużyn. Na przykład Buczkowski obecnie startuje tylko w 1. Lidze Żużlowej, lecz wtedy jeździł nawet w reprezentacji Polski . W ostatnim czasie stawki proponowane żużlowcom wzrosły do gigantycznych rozmiarów. Jak to zmienić?

Jan Krzystyniak: Niech wróci KSM

- Dla mnie to wariactwo. Nie jest to normalne. Inne kluby nie są w stanie z nimi konkurować. KSM powinien być wprowadzony po to, aby wyrównać szanse. Oczywiście mówię o wyrównaniu sportowych szans. Moim zdaniem, w takim przypadku KSM nie powinien obejmować juniorów, którzy w danym klubie zdobywali licencję. Jeśli jednak ktoś kupuje młodzieżowca, to tego zawodnika KSM powinien obowiązywać. Nic innego nie wymyślimy. Dopóki regulaminowo nie zostanie wszystko uregulowane, nic nie jest w stanie doprowadzić tej dyscypliny do normalności - wyjaśnia Krzystyniak.