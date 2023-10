Zmienił silniki i odżył? Mistrz Polski tłumaczy

Po zwycięstwie wierzył w awans do półfinału

- Grand Prix to bardzo trudne zawody, ale dla mnie jazda w nich to ultra duża lekcja. Zrobiłem masę błędów. Od początku zawodów nic mi się wybitnie nie układało i z tego też wynikały błędy. Wiadomo, że chciałem pojechać lepiej, bo wypadłem dość słabo. Co mogę zrobić? Jest już po zawodach i postaram się po nich wyciągnąć wnioski. Po trójce wierzyłem, że mogę wejść do półfinału, ale dalej to się nie poukładało. To były trudne zawody, ale myślę, że one mnie dużo nauczą - skomentował Kubera.