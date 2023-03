Zmieniają szyld i jadą dalej. Zmarzlik czeka na rywali

Challenge zamiast półfinału, eliminacje zamiast ćwierćfinałów, to zmiany w formule Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Słowo Challenge dotąd kojarzyło się żużlowemu kibicowi z Grand Prix i SEC. W tym roku to się zmieni. IMP Challenge odbędzie się 11 maja. Awans do finałów uzyska 8 najlepszych zawodników. Dwóch będzie miało status rezerwowych.