Zmiany w cyklu GP. Zmarzlik odjedzie im jeszcze bardziej?

Sezon 2024 zbliża się wielkimi krokami. W cyklu Grand Prix zapowiedziano już kilka zmian, a najnowsza została ogłoszona wczoraj i dotyczy formuły rozgrywania kwalifikacji do niektórych zawodów. W Warszawie i Cardiff rozegrane zostaną tak zwane sprinty. Ich zwycięzca zyska cztery punkty do klasyfikacji generalnej, czyli łącznie może ich zdobyć aż osiem, co w dużym stopniu zwiększy emocje. Decyzja władz cyklu spotkała się z bardzo optymistycznym odbiorem środowiska.