Zmiany u giganta! Znany działacz poszedł w odstawkę

W skład rady nadzorczej zielonogórskiego klubu wchodzą trzy osoby - Wojciech Domagała, Konrad Witrylak oraz Monika Zapotoczna . Dotychczas osobą pełniącą obowiązki członka zarządu był Wojciech Domagała. Jak się okazuje zielonogórski klub nie pochwalił się, że doszło do ważnej zmiany. Obecnie obowiązki członka zarządu pełni Konrad Witrylak.

- Do pełnienia obowiązków członka zarządu delegowani są poszczególni członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych . W pierwszej kolejności funkcję tę powierzono Wojciechowi Domagale, obecnie zadania w tym zakresie realizuje Konrad Witrylak, a następnie będzie to Monika Zapotoczna - przekazano nam w zielonogórskim klubie.

Co dziwne, w zielonogórskim KRS-ie nie zostały zgłoszone żadne zmiany w powyższym zakresie, zatem w dokumentacji spółki nadal figuruje Wojciech Domagała.

Pracownicy Urzędu Miasta na czele Falubazu

Falubaz jest po części miejskim klubem. W skład rady nadzorczej ZKŻ SSA wchodzą dwaj pracownicy Urzędu Miasta Zielona Góra. To wcześniej wspomniani Konrad Witrylak oraz Monika Zapotoczna.

- Konrad Witrylak i Monika Zapotoczna są pracownikami Urzędu Miasta Zielona Góra, ale zostali zatrudnieni na długo przed tym, zanim otrzymali rozpoczęli wykonywanie zadań w ZKŻ SSA . Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej ZKŻ SSA posiadają doświadczenie, wykształcenie i kompetencje niezbędne do wykonywania obowiązków w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają za swoją działalność wynagrodzenia - przekazał zielonogórski klub.

Konrad Witrylak, czyli nowa osoba pełniąca obowiązki członka zarządu jest odpowiedzialny za to, iż zielonogórski magistrat nie chciał przekazać informacji publicznej dotyczącej tego, ile pieniędzy z budżetu podatników otrzymał Falubaz od Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku. Wówczas Witrylak występował jako Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Zielona Góra. Co wówczas chciano ukryć? Nieoficjalnie wiadomo, że miasto Zielona Góra przekazała ogromne pieniądze na Falubaz w zeszłym sezonie. Zielonogórskiemu zespołowi nie udało się pomimo tego awansować do PGE Ekstraligi.