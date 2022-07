Zmiana trenera przywróci ich na właściwe tory?

Awizowane składy na mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz – H. Skrzydlewska Orzeł Łódź

W niedzielę w tym samym czasie Stelmet Falubaz podejmie Trans MF Landshut Devils i Cellfast Wilki zmierzą się z ROW-em. Naszym zdaniem warto przyjrzeć się przede wszystkim rywalizacji polsko-niemieckiej, ponieważ jest to starcie z wieloma smaczkami. Po pierwsze, zielonogórzanie chcą jak najszybciej wynagrodzić wściekłym kibicom dość niespodziewaną porażkę w Gdańsku. Po drugie, to właśnie nasi zachodni sąsiedzi w listopadowym oknie transferowym na ostatniej prostej sprzątnęli Falubazowi sprzed nosa Madsa Hansena. W Krośnie także nie powinno być nudno.

Awizowane składy na mecz Stelmet Falubaz Zielona Góra – Trans MF Landshut Devils:

Szybka kontra. Syndrom Janowskiego. Co się dzieje z Polakiem? WIDEO

Awizowane składy na mecz Cellfast Wilki Krosno – ROW Rybnik:

Kolejkę zakończy starcie w pierwszej stolicy Polski, gdzie Aforti Start ugości Zdunek Wybrzeże. Gnieźnianie muszą ogarnąć się czym prędzej, ponieważ za chwilę udadzą się pierwszą klasą do drugiej ligi. Jeżeli chodzi o przyjezdnych, to po kiepskim początku nabrali oni teraz wiatru w żagle i zamiast walczyć o życie, bliżej im do nierealnej kilka tygodni temu fazy play-off.