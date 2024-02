Zmiana planów w polskim klubie. Prezes wszystko wytłumaczył

Rzucili wyzwanie faworytowi. Tylko to jest ich bolączką

Działacze ebut.pl Stali zrobili co mogli, aby wzmocnić drużynę. Przede wszystkim utrzymano trzon w postaci liderów Martina Vaculika, Andersa Thomsena i Szymona Woźniaka. Do tego ponownie zaufano Oskarowi Fajferowi oraz ściągnięto Jakuba Miśkowiaka. Ta formacja seniorska robi wrażenie i powinna siać postrach wśród rywali, a już szczególnie na gorzowskim obiekcie.

Gorzej wygląda sprawa z młodzieżowcami. Jedynym pewniakiem jest Oskar Paluch. Utalentowany 17-latek czyni z roku na rok postępy, co daje wszystkim ogromne nadzieje na przyszłość. Paluch to mistrz świata z klasy 250cc. Balonik przed jego debiutem był bardzo pompowany. Właściwie spełnił dotychczasowe oczekiwania, lecz z sezonu na sezon poprzeczka będzie tylko i wyłącznie rosła.

Nastąpiła zmiana planów. To ma dać nadzieje na złoto

Klub rok temu wyjechał na zgrupowanie do mroźnej Finlandii. Teraz postanowiono zmienić nieco założenia. Integracja, a zarazem przygotowania fizyczne odbędą się w tym samym czasie, co pierwsze treningi na torze żużlowym. Zgrupowanie odbędzie się na początku marca na Słowacji w Żarnovicy.

- Dzielimy to zgrupowanie na dwie części. Pierwsza część, to będzie część integracyjna i taka ogólnorozwojowa, natomiast w drugiej części już zakładamy, że w marcu będzie można wyjechać na tor i chcemy już w Żarnovicy kręcić pierwsze kółka. Ten obóz w Finlandii przeszedł do historii. Wspominałem już jak fajnie wypadł, ale biorąc pod uwagę to, że zawodnicy tak, czy inaczej o tej porze roku szukają jazdy na południu Europy, to w tym roku chcieliśmy to połączyć - kwituje prezes ebut.pl Stali.