Zmarzlikowi odpadł kolejny rywal. Co za dramaturgia!

PGE Ekstraliga. Tak Jason Doyle tłumaczył swoją decyzję

Australijczyk chciał całkowicie odpuścić mecz z Apatorem (GKM musiałby wystawić za niego do składu juniora, bądź młodego obcokrajowca) i wrócić do jazdy 31 maja w Częstochowie. Wtedy 1 czerwca wystąpiłby w Pradze. Ten układ nie pasował GKM-owi, który bez Z/Z-tki byłby skazywany na pożarcie w derbach. Problem byłby jeszcze większy, gdyby sobotnia runda eliminacyjna do IMŚJ w Lonigo została odwołana i przeniesiona na niedzielę. W takim układzie nie pojechałby Jaimon Lidsey. Ostatecznie zawody we Włoszech doszły do skutku, a Doyle po telefonach z Grudziądza raz jeszcze wszystko przeanalizował i porozmawiał z lekarzem.



L-4 złożone przez Kangura oznacza, że kapitan GKM-u nie wystąpi też w Częstochowie. Działacze przekonywali go, aby dobro drużyny postawił nad własny interes i co istotne, aby porządnie się wyleczył. Zbyt szybkie powroty nigdy nie kończą się dobrze. GKM potrzebuje zdrowego Doyle'a. Choć były mistrz świata w PGE Ekstralidze nie zachwycał, to zespół i tak traci na wartości przy jego nieobecności.